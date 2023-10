Non solo Rudi Garcia, in casa Napoli si pensa anche a cambiamenti dirigenziali. In discussione c'è anche il direttore sportivo Mauro Meluso. Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis si starebbe guardando attorno pure per quel che riguarda il mercato dirigenti. Tra i nomi a cui il club sta pensando, riferisce Radio Radio c'è Fabio Paratici. L'ex ds della Juve è squalificato per due anni e mezzo e quindi non può ricoprire la carica di direttore sportivo. Paratici potrebbe entrare in società come figura interna o consulente.