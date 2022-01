In casa Salernitana due calciatori si sono ulteriormente negativizzati rispetto a ieri. Il numero dei giocatori granata ancora positivi, quindi, scende a sei: cospicuo sicuramente, ma non abbastanza per raggiungere il 35% della lista dei 25 atleti consegnata ieri in Lega. Al momento la sfida con il Napoli non è in dubbio.