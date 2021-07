Occhio al, alla terza vittoria in questo precampionato per ora perfetto. Chiaro: controProi pronostici non sono stati traditi. Ma oggi hanno vinto a Monaco di Baviera contro il. E non certo una partita tirata, anzi: dopo averla sbloccata al minuto 69 con Osimhen, gli azzurri hanno poi trovato il gol del 2-0 e del definitivo 3-0 (Machach). Dunque, una grande prova di forza della squadra allenata da Luciano Spalletti, che si presenterà nelle migliori condizioni a inizio campionato.