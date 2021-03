Prima il Torino, poi il recupero con il Napoli. Dopo la sosta per le nazionali la Juventus si rituffa sul campionato, provando a salvare il salvabile in una stagione quasi del tutto fallimentare. Guardando alla sfida con gli azzurri, molto probabilmente Gattuso non avrà a disposizione il portiere Ospina per la partita contro l'amico Pirlo. Il colombiano si è fatto male alla mano sinistra durante l'allenamento di oggi, gli esami hanno evidenziato un'infrazione del quarto dito e le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana. Sicuramente out contro il Crotone, difficilmente riuscirà a recuperare per la gara con la Juve.