Napoli senza pace. Oltre alla sconfitta contro il Parma i partenopei si preoccupano anche per l'infortunio di Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese, protagonista in negativo in occasione del primo gol degli ospiti, si è procurato un infortunio muscolare nella circostanza e, dopo i primi controlli svolti dallo staff medico, il Napoli parla di sospetto stiramento al bicipite femorale della coscia destra. Nei prossimi giorni, Koulibaly sosterrà gli esami clinici di routine per verificare il grado della lesione e conoscere i tempi di recupero, ma molto verosimilmente il suo 2019 finisce qui.