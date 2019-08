Fernando Llorente è sempre più vicino al trasferimento al Napoli. L'ex attaccante della Juventus ha accettato la corte di Aurelio De Laurentiis, convinto soprattutto dal poter giocare agli ordini di Carlo Ancelotti, dopo l'ottima esperienza con la maglia del Tottenham. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, Frank Trimboli, intermediario che ne cura gli interessi, ha incontrato oggi a Firenze la dirigenza del club partenopeo, capeggiata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Insomma, Llorente è sempre più vicino al ritorno in Serie A, ma non in bianconero.