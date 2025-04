Sette anni fa il Napoli perdeva lo scudetto in hotel: tutta 'colpa' di Higuain... e Pjanic

La storia dello scudetto perso in albergo dal Napoli

Era il. Sette anni fa esatti ildi Maurizio Sarri cadeva 3 a 0 a Firenze con una tripletta di Giovanni Simeone, ora proprio in azzurro, e vedeva sfumare tutte le speranze di vincere il titolo, dopo una stagione oggettivamente incredibile con 91 punti in campionato, record per una squadra arrivata seconda.Si tratta di quel famosodalla squadra partenopea, che una settimana prima, vincendo a Torino lo scontro diretto e arrivando quasi ad annullare la distanza con lacapolista di Massimiliano Allegri, credeva davvero di essere a un passo dal sogno. Il destino, però, aveva in serbo altro: il copione sarebbe andato in scena tra San Siro (dove si giocò quell'Inter–Juve scandito dalle polemiche per la mancata espulsione dida parte dell'arbitro Daniele Orsato e dalla zampata decisiva di), le stanze dell'hotel che ospitava i partenopei (nervosi per la direzione di gara a cui avevano assistito in tv, consumati dalla tensione) e lo stadio Franchi tinto di viola (che esplose in un boato per la tripletta del Cholito).

Le parole di Sarri

La lettura di Hamsik

Un momento di cui si parla tuttora, rimasto profondamente impresso nella memoria del popolo partenopeo. "Ci si può costruire sopra qualsiasi sfottò. Chi ha vissuto quella notte sa a cosa mi riferivo, quando sono salito in camera ho visto giocatori piangere per le scale. C'è stato un contraccolpo feroce, come se fosse finito un sogno dopo episodi discutibili", fu il racconto a posteriori di, in seguito sulla panchina della stessa Juventus.Anche Marek Hamsik, pilastro di quel Napoli, disse la sua sull'accaduto: "Inter-Juventus in tv ci ha lasciato dentro qualcosa alla quale non riuscimmo a reagire. Il campionato non lo ha vinto la Juventus ma lo abbiamo perso noi. Ci sono state situazioni che hanno contribuito a demoralizzarci. Abbiamo sentito il mondo caderci addosso e ci è mancato il carattere per reggere a quella situazione psicologicamente estrema".