In casa Napoli scoppia il caso Lorenzo Insigne. Finito in tribuna per la partita di Champions League contro il Genk, terminata con un deludente 0-0 per gli uomini di Carlo Ancelotti, ha messo in evidenza le frizioni tra il capitano azzurro e il suo allenatore. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Insigne ha lasciato il campo d'allenamento prima di tutti martedì, scuro in volto, sapendo che non avrebbe giocato. Per sfogare la rabbia avrebbe calciato un pallone contro i tabelloni pubblicitari. Tra Ancelotti e Insigne, insomma, gli animi sono tesi e il Napoli potrebbe risentirne.