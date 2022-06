Un vero e proprio caso quello che si sta aprendo a Napoli per la situazione di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, accostato anche alla Juve, sembra infatti intenzionato a non accettare la proposta di rinnovo e a restare in Campania fino alla scadenza di contratto, fissata nel 2023, per poi trovare una sistemazione a parametro zero. Una situazione che, ovviamente, non può piacere al presidente Aurelio De Laurentiis ma nemmeno a Luciano Spalletti, che vorrebbe continuare a puntare su di lui e non accetterebbe di lasciarlo in panchina: al momento la situazione è ancora sotto controllo, ma non si esclude il rischio che la società possa mettere il giocatore fuori rosa.