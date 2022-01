È negativo l'ultimo tampone di Amir Rrahmani. Non ci sono più dubbi, dunque, sulle condizioni del difensore del Napoli, il cui test questa mattina risultava tra quelli dall'esito incerto. Ora resta comunque da capire che cosa succederà con lui, Zielinski e Lobotka: i tre, infatti, non hanno ancora ricevuto la terza dose di vaccino, e secondo l'Asl Napoli 2 non potrebbero giocare in quanto sottoposti a regime di quarantena per contatti con persone positive. Il club, ad ogni modo, pare intenzionato a schierarli in campo nella partita contro la Juve.