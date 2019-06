L’annuncio dell’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus ha destato non poco scalpore a Napoli. Gli ex tifosi hanno contestato la decisione di lasciare il Chelsea per trasferirsi nell’acerrima rivale. E la contestazione ha dato i primi frutti. Infatti, è stata rimossa la targa in onore di Sarri in via Silio Italico a Bagnoli, luogo natale dello stesso Maurizio. Una presa di posizione forte, destinata a far discutere.