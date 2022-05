Dopo le numerosissime voci di questi ultimi giorni che vorrebbero Kalidou Koulibaly lontano da Napoli, ecco che il club partenopeo prende una posizione e decide di intervenire direttamente attraverso un comunicato ufficiale.



'Il Calcio Napoli non comprende come un editore attento quale Amodei possa consentire che Fabio Mandarini scriva sul Corriere dello Sport che la SSC Napoli abbia offerto a Koulibaly la metà di quello che guadagna, ovvero 3 milioni. Queste sono falsità che possono destabilizzare l’ambiente e creare inopportune negatività in una trattativa di prolungamento di contratto»