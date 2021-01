5









Una notizia che ha squarciato il sereno in casa Napoli: Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid. Il centrocampista spagnolo, come comunicato dagli azzurri, è già stato posto in isolamento e il gruppo entrerà ora nella 'bolla' di Castel Volturno. Ecco: ci risiamo, sostanzialmente. Sembrano scene già viste e vissute, come quelle del mese di ottobre in cui - guarda caso - incombeva la partita con la Juventus.



La Juve che ritroverà lo stesso Napoli tra 5 giorni, per la finale di Supercoppa italiana che si terrà a Reggio Emilia. Dunque, cosa farà adesso Aurelio De Laurentiis? Dopo aver notificato all'ASL di riferimento l'accaduto, in tanti si aspettano una presa di posizione da parte della stessa autorità sanitaria locale. Del resto, il precedente causato dalla sentenza CONI parla chiaro. Sui social, monta la rabbia dei tifosi bianconeri...