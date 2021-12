Dato che l'effettiva disputa della partita Juventus-Napoli del 6 gennaio continua a essere messa in dubbio da più parti, stante il dilagare del coronavirus e alcuni precedenti delle Asl campane, teniamo conto attentamente delle assenze in casa partenopea. Ad oggi sarebbero 6: lo squalificato Mario Rui sicuramente, così come i quattro convocati per la Coppa d'Africa ​Kalidou Koulibaly, Zambo Anguissa, Adam Ounas e Victor Osimhen.

Osimhen, a dire il vero, vorrebbe provare a guarire dall'infortunio al volto prima del previsto, giocare contro la Juve e poi partire subito per la Nigeria. Sogno di difficile realizzazione.

E fin qui sono 5. In più è out, ad oggi, Hirving Lozano, contagiato dal Covid-19. Chi invece si è negativizzato oggi e dunque sarà disponibile per il match dell'Allianz Stadium all'Epifania risponde al nome di Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne.