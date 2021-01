Mario Rui, terzino sinistro del Napoli che sta per affrontare la Juventus al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la Supercoppa Italiana 2020, ha parlato nel prepartita ai microfoni di Rai 1: "I nostri avversari di stasera sono una delle squadre più importanti al mondo. Abbiamo studiato bene la Juve e speriamo che questa partita vada per il meglio. Ko con l'Inter? La Juve è sempre la Juve, da 10 anni vince di tutto e di più. Questa è la squadra che ci aspettiamo di affrontare stasera."