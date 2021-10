Una brutta sorpresa per Luciano Spalletti. Il neo allenatore del Napoli è stato vittima del furto dell'automobile, rubata in città nelle scorse ore. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, la vettura, una Fiat Panda, è stata trafugata nella mattinata di oggi mentre era parcheggiata lungo il corso Vittorio Emanuele, nei pressi dell'hotel Brittanique, dove l'allenatore per il momento alloggia e dove la squadra va in ritiro prima delle partite casalinghe.