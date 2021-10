Amir, difensore del, parla a Radio Kiss Kiss ella sua nuova vita col club partenopeo: "Stiamo facendo bene, anche se siamo ancora all'inizio. Mi trovo bene coi compagni, speriamo di continuare così. Non gioca mai solo un singolo, è la squadra che sta giocando bene. Spalletti? Tutti insieme siamo più uniti rispetto allo scorso anno. Il suo lavoro è importante e noi lo seguiamo. Le cose non possono essere separate. Dobbiamo continuare così. Non è solo la difesa forte, siamo tutti forti. Continuare così sarebbe stupendo".