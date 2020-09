2









Napoli e Roma continuano a trattare per cercare l'accordo che può portare Arek Milik in giallorosso sbloccando così il trasferimento di Dzeko alla Juve. Secondo La Gazzetta dello Sport, a De Laurentiis però non interessa più lo scambio con Cengiz Under e per il polacco vuole 35 milioni cash. Non è escluso però che alla fine possa essere proprio Milik il prossimo attaccante della Juve: per Suarez si stanno allungando i tempi e Dzeko non si sblocca, con l'ex Ajax c'è già da tempo l'accordo e l'attaccante spera ancora in una chiamata dei bianconeri. Ora però il Napoli non vuole scambi: servono 35 milioni.