Tutto pronto al "Maradona" per il primo posticipo della 33^ giornata, Napoli-Roma: un match che può dire molto in chiave scudetto, ma che interessa da vicino anche la Juventus in ottica quarto posto. Dopo il passo falso contro il Bologna, la Roma infatti rischia di avvicinarsi ai bianconeri in classifica. Ecco le formazioni ufficiali del match:



Napoli (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Lozano, Fabian, Insigne; Osimhen. All. Spalletti



Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho