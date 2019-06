Secondo Wanda Nara, non ci sarà alcuna partenza. In realtà, la distanza tra Mauro Icardi e l’Inter continua ad essere piuttosto consistente. L’argentino paga una stagione con alti e bassi, oltre allo strappo con società e resto della squadra. Se a questi elementi ci si aggiunge anche la decisione di Antonio Conte di voler salutare l’attaccante nerazzurro, si può intuire come il divorzio sia tutt’altro che una chimera. Nelle ultime ore si sono fatti avanti Roma e Napoli. I giallorossi hanno provato ad inserire diverse contropartite tecniche, mentre gli azzurri hanno sondato il terreno per valutare se ci sono margini di trattativa. La Juve rimane in pole position perché garantirebbe ad Icardi la possibilità di lottare al vertice in Italia ed in Europa. Il vero dubbio riguarda il modo per sbloccare definitivamente la trattativa con l’Inter.