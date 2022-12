Il Napoli vuole blindare. Il georgiano corre verso il pieno recupero e verso il rinnovo del contratto, con ritocco dell'ingaggio. Gennaio sarà un mese decisivo per le ambizioni degli azzurri, con i match contro Inter, Juventus e Roma, ma anche la nuova firma. Giuntoli è in ottimi rapporti con il suo agente, Mamuka Jugheli, l'idea è quella di mettere nero su bianco il prolungamento fino al 2028, con stipendio raddoppiato, da 1,2 milioni a 2,4 milioni di euro netti a stagione. Una mossa che serve per allontanare la minaccia Premier League e il mercato, anche italiano.