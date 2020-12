Oggi il Napoli attende la sentenza del giudice sportivo in merito al caso Insigne. Il capitano verrà squalificato dopo l'espulsione rimediata a San Siro con l'Inter per il "vaffa" nei confronti dell'arbitro Massa. Da regolamento saranno due i turni di stop per il giocatore, ma il Napoli pensa già al ricorso. E vuole basarsi sul precedente recente di Morata. Squalificato per due giornate per un "imbarazzante" rivolto all'arbitro dopo Benevento-Juventus, ha ricevuto una giornata di sconto. Casi diversi per gravità, naturalmente, ma il Napoli ci proverà.