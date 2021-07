Diego Demme ha riportato ieri in amichevole contro la Pro Vercelli un infortunio ai legamenti del ginocchio destro che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per circa due mesi. Eppure, secondo Repubblica,e il centrocampista ex Lipsia, importante elemento dello scacchiere di mister Spalletti, potrebbe fare in tempo a recuperare persino per la sfida contro la Juventus in programmaAspettiamo gli esiti di esami ancor più approfonditi.