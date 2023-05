Questa notte a Napoli, durante i festeggiamenti per lo scudetto,un ragazzo di 26 anni che viveva nel quartiere Ponticelli. Trafitto da dei colpi d'arma da fuoco in zona Piazza Volturno nei pressi di piazza Carlo III, il giovane era stato ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Cardarelli, dove ha perso la vita. Subito dopo la morte, alcuni amici e parenti della vittima hanno danneggiato il pronto soccorso dell'ospedale. Secondo il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, si è trattato di un agguato. Nello stesso luogo e a colpi di pistola sono state ferite altre tre persone e sulla vicenda indagano i carabinieri con il supporto della squadra mobile, le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.Inoltre si registrano altri 203 feriti arrivati nei pronto soccorso degli ospedali di Napoli: 38 codici bianchi, 65 verdi (tra i quali 3 poliziotti aggrediti), 75 gialli e 22 rossi. Una ragazza di 20 anni è ricoverata nell’ospedale di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, in codice rosso con trauma cranico ed emorragia celebrale, in pericolo di vita. La giovane è stata investita mentre si trovava insieme ad altre tre persone durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli.