Il Napoli ha fissato la "road map" degli acquisti per la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, nei piani di Aurelio De Laurentiis per ridurre il gap con la Juventus ci sono quattro innesti: due esterni difensivi, un centrocampista centrale e una punta da affiancare a Milik. Poi ci sono le variabili extra budget, per esempio Fabio Quagliarella, e gli imprevisti. Carlo Ancelotti ha disegnato la strategia con il sorriso sulle labbra: "Sappiamo cosa fare, ma non posso dirvelo. Né posso rivelare la nazionalità di quelli che acquisteremo. Però sono sicuro che non c’è un elenco di sessanta calciatori, come qualcuno sospetta, altrimenti saremmo troppi".