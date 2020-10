C'è ancora incertezza sul futuro prossimo del Napoli, dopo il blocco alla partenza per Torino disposto dalla Asl del capoluogo campano. Come riporta l'Ansa, la squadra azzurra dovrà rispettare un isolamento fiduciario di due settimane. Una quarantena che, calendario alla mano, potrebbe inficiare lo svolgimento anche di un'altra partita di campionato oltre a quella contro la Juventus di domani sera: Napoli-Atalanta prevista sabato 17 ottobre alle ore 15. In mezzo a Juve e Atalanta, c'è la sosta per le nazionali: molto difficile pensare che dei giocatori in isolamento possano andare a disputare i match internazionali.