La Gazzetta dello Sport in edicola definisce 'impresa' quanto fatto dal Napoli contro la Juventus. "Esagerata chiamarla impresa? Fate voi, ma il punto conquistato dal Napoli allo Stadium ha un alto valore etico e racconta dignità, perché conquistato in condizione estreme: rosa sfigurata da Covid, infortuni e Coppa d’Africa; due sole “vere” riserve, Petagna ed Elmas, negativizzato alla vigilia, contro una Juve che aveva in panca un arsenale, da Dybala in giù; tre giocatori (Rrahmani, Zielinski, Lobotka) strappati alla quarantena imposta dall’ASL per fare numero; Ghoulam precettato, con 14’ di campionato nelle gambe; Spalletti, positivo, lontano dalla squadra. In un’emergenza del genere, il Napoli non ha tirato a sopravvivere, ma ha giocato meglio".