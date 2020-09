Il Napoli, prossimo avversario della Juventus in Serie A, sta svolgendo il giro dei tamponi dopo che ieri il Genoa, loro ultima avversaria in campionato, ha svelato la presenza di ben 14 tesserati positivi tra calciatori e staff. Un vero e proprio focolaio che getta ombre sulle prossime gare: quella tra Juve e Napoli e soprattutto Genoa-Torino. Come riporta Sky Sport i risultati dei tamponi dei giocatori del Napoli si avranno domani anche se si sta facendo di tutto per avere i primi responsi già in serata. Intanto la società partenopea avrebbe chiesto al Genoa la lista dei positivi che il Grifone non ha rilasciato per motivi di privacy. Solo i casi Perin e Schone sono noti e avvenuti prima della partenza del Genoa per Napoli.