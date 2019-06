Il Napoli vuole garantire a Carlo Ancelotti la miglior rosa possibile per tentare l'assalto allo scudetto a partire dalla prossima stagione. Per rinforzare l'attacco partenopeo, ci sono due nomi eccellenti sulla lista di Aurelio De Laurentiis. Si tratta, per altro, di due obiettivi accostati anche alla Juventus per il futuro: James Rodriguez, in uscita dal Real Madrid in estate dopo il termine della sua avventura al Bayern Monaco, e Hirving Lozano, che può lasciare il PSV Eindhoven per provare il definitivo salto di qualità. Lo riporta Sky Sport.