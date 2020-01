Al via la vendita dei biglietti per il doppio impegno del Napoli al San Paolo per la prossima settimana e spunta un Promo. Sì, perché per chi acquisterà un biglietto per la partita di Coppa Italia contro la Lazio del 21 gennaio (ore 20.45) ci sarà una tariffa speciale e potrà acquistare ad un prezzo ridotto anche il biglietto per la sfida di campionato con la Juventus, in programma il 26 gennaio sempre alle 20.45.