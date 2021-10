Milan chiama, Napoli risponde? Giovedì sera la squadra di Spalletti gioca in casa contro il Bologna con l'obiettivo di vincere e tornare in testa alla classifica insieme ai rossoneri. Per l'occasione sono attesi circa 20mila spettatori in uno stadio finora mai pieno. Il punto più basso contro la Juventus: 16.331 presenze. La Gazzetta dello Sport analizza i motivi: struttura vecchia, cattiva visibilità, trasporti scarsi e ultrà fuori per protesta. Così nemmeno la partenza sprint ha convinto i tifosi.