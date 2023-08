Il Napoli campione d'Italia scenderà in campo domani alle 18.30 contro il Frosinone per l'esordio in questa Serie A. Come comunicato dai partenopei tramite i propri canali ufficiali però non sarà parte della trasferta Khvicha. Questo il comunicato degli azzurri:"Kvaratskhelia ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla trasferta di Frosinone".