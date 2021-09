Massimiliano, agente di, portiere della primavera del Napoli e pronto a una convocazione per la gara con la Juve, ha parlato del suo assistito: "Zielinski gli fa da fratello maggiore, gli è stato sempre vicino. Quando i compagni più affermati sono vicini ai più giovani è sempre bello. Sono stato un paio di giorni in Polonia e sono stato a cena con Idasiak, si era appena saputo dell'infortunio di Meret. Non abbiamo toccato il problema, quando sono con lui non ne parliamo. Il ragazzo è ovviamente pronto, ha 19 anni e alla prima esperienza, la palla è rotonda, sono convinto delle sue potenzialità e che per lui una partita vale l'altra. L'incognita è giocare al Maradona: normale che si possa avvertire un qualcosa di particolare. Sgombro però il campo da ogni preoccupazione, ci metto la mano sul fuoco".