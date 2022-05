La polizia francese ha perquisito la sede del Lille a Luchin in queste ore. E' quanto scrive l'Equipe, che spiega come sono stati perquisiti i locali e interrogate diverse persone del club: sotto la lente d'ingrandimento il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli nel luglio 2020. Ceduto con una valutazione complessiva di 71,3 milioni di euro, l'attaccante è costato molto meno al Napoli, perché nell'operazione sono rientrati quattro giocatori: Karnezis e tre Primavera, Ciro Palmieri, Luigi Liguori e Claudio Manzi, per un totale di 20,3 milioni di euro.