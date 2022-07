Oraha paura di una. Come racconta La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi il presidente del Napoli ha deciso di aumentare il servizio d'ordine per evitare situazioni spiacevoli. Il quotidiano sottolinea come il numero uno degli azzurri sia molto dispiaciuto per non essere riuscito a trattenere Koulibaly, ora teme la forte contestazione dei tifosi partenopei a Dimaro. Per l'occasione, dunque, è stata aumentata la sicurezza. Si tratta probabilmente del periodo di minore popolarità del suo periodo da presidente, l'affett da parte dei tifosi del Napoli sta venendo sempre meno: una situazione delicatissima.