Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe intavolato la trattativa per portare in azzurro Fernando Llorente. Nelle intenzioni di De Laurentiis, infatti, ci sarebbe la voglia di chiudere al più presto il nodo centravanti e, viste le titubanze di Icardi, il presidente partenopeo starebbe pensando di coprire lo slot tenendo Milik e firmando - come vice - l'ex Juve e Tottenham, che è svincolato. Questa operazione toglierebbe l'ultima concorrente per la corsa ad Icardi, con la Juventus e lo stesso giocatore che diventano quindi padroni del futuro della voce di mercato più chiacchierata dell'estate.