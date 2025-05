AFP via Getty Images

Napoli, petardi e fuochi d'artificio fuori dall'hotel del Cagliari

4 ore fa



"Notte prima dell'esame". Con questo messaggio evocativo, scritto su uno striscione fuori dallo Stadio Diego Armando Maradona, i tifosi del Napoli hanno voluto caricare la squadra di Antonio Conte alla vigilia dell’ultima, decisiva giornata di campionato. Il club partenopeo è in testa alla classifica con un solo punto di vantaggio sull’Inter campione in carica, impegnata a Como. In contemporanea, il Napoli affronterà il Cagliari in casa, in un match da dentro o fuori per il sogno del quarto Scudetto.



La tensione è palpabile e l’intera città vive ore di trepidazione. Alcuni tifosi, nella notte, si sono spinti fino all’Hotel Palazzo Esedra, dove alloggia il Cagliari, per disturbare il riposo della squadra sarda. Clacson, petardi, fumogeni e fuochi d’artificio hanno rotto il silenzio di Fuorigrotta per diversi minuti, nel tentativo di mettere pressione agli avversari. Dopo il clamore, la situazione è tornata alla normalità, ma l’atmosfera resta rovente.