Il commento di Andrea Petagna a Rai 1 dopo la Supercoppa Italiana persa dal suo Napoli contro la Juventus: "Noi abbiamo avuto due grandissime occasioni, Szczesny è stato bravissimo, e poi un rigore sbagliato. Ma siamo stati compatti e abbiamo dato un bel messaggio a Gattuso. Dobbiamo pensare a domenica ora. Mancanza di coraggio e cattiveria? Non saprei, forse si vede da fuori, può essere; ma noi abbiamo dato tutto contro una squadra forte come la Juve. Non dobbiamo demoralizzarci, dobbiamo continuare ad ascoltare il mister e mantenere la consapevolezza di essere forti e l'abbiamo sempre dimostrato anche quando abbiamo perso. Oggi siamo stati leggermente inferiori dal punto di vista del gioco, ma abbiamo creato lo stesso grandi occasioni e se la palla di Lozano fosse entrata forse staremmo giocando i supplementari o addirittura parleremmo di qualcos'altro. Insigne? Dispiace per lui, napoletano che sbaglia contro la Juve, ma lui è il nostro leader e ci farà vincere tutte le prossime partite."