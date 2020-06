Il 'capodanno bis', così l'edizione online de Il Mattino ha chiamato i festeggiamenti dei cittadini napoletani nelle piazze del capoluogo campano. Scrive il quotidiano: "Persino le critiche per Milik, montate dalle voci di mercato che lo avvicinano alla Juve, si sono zittite in un attimo: anche lui re con un rigore decisivo per il traguardo. «Grande eroe, non te ne andare», la scia di dediche per lui. Qualcuno affonda il colpo per allontanare il possibile passaggio in bianconero: «Arek, pensaci bene, quelli sono tristi, guardali»".