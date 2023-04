Il Napoli si prepara a festeggiare lo scudetto anche se in città le celebrazioni sono già partite. Tra queste, spunta anche il "cimitero" delle squadre avversarie con tanto di tomba e sciarpe di Inter, Torino, Milan e ovviamente Juve sopra. "Per l'Italia un dolore atroce, dopo tanti anni vi abbiamo messo in croce" recita lo striscione nel quartiere "Case Nuove" della città.