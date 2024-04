Sembrerebbe che ilstia affrontando un momento di riflessione importante dopo la sconfitta al Castellani. Le speranze di raggiungere un posto nella prossima Champions sembrano in bilico, e il club si prepara a una potenziale rivoluzione in panchina dopo aver cambiato già tre allenatori nella stagione post-scudetto. Attualmente, si stanno considerando tre principali opzioni per il ruolo di allenatore per la stagione 2024/25: Conte, Pioli e Gasperini.Antonio Conte sembra richiedere il budget più alto, puntando a formare un "instant team" con almeno tre acquisti importanti, considerando anche la possibile cessione di Osimhen., al contrario, sembra essere l'opzione più affascinante per, ma la sua attuale situazione contrattuale con l'Atalanta potrebbe complicare il suo trasferimento. Pioli potrebbe rappresentare un compromesso tra queste due filosofie, offrendo una via di mezzo più equilibrata.La decisione finale spetterà al presidente del Napoli, in accordo con il nuovo direttore sportivo Manna. Resta da vedere quale strada sceglieranno per riportare il club ai vertici del calcio italiano e europeo.