Aurelio, presidente del Napoli, parla della trasferta di Milano contro l'Inter: "Io sono estremamente scaramantico ormai dopo tanti anni nel calcio. Io per scaramanzia l’altro anno ci rimasi molto male quando andai a Reggio Emilia per la Supercoppa e decisi di dire anno nuovo vita nuova, abbiamo un nuovo allenatore. Io lo seguo quando si gioca in città, ma quando si gioca fuori io devo trovare intorno a me un network di positività. Mi sono stabilito un contatto con gli amici dove noi per scaramanzia andiamo sempre in quella casa, facciamo sempre le stesse cose, così fino ad ora ci ha detto bene. Non voglio interrompere questa tradizione".