Sembra non trovare pace Paulo Dybala, ancora in attesa di capire con quale squadra giocherà nella prossima stagione. L'unica cosa certa al momento è infatti il suo divorzio da Madama, ma ad oggi non si è arrivati ancora a nessun accordo di massima con le società interessate a lui, Milan ed Inter su tutte. In queste ultime ore però, starebbe prendendo forma quello che fino a qualche mese fa avrebbe avuto dell'incredibile ma che ora, potrebbe anche diventare qualcosa di molto concreto. Come riportato anche dal Corriere dello Sport infatti, il Napoli di Luciano Spalletti avrebbe individuato nella Joya l'alternativa ideale a Lorenzo Insigne, volato oltreoceano appena qualche giorno fa.