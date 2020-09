1









L'aiutino dietro le patenti nautiche, prese senza esame. Ci sono anche tre giocatori del Napoli nella lunga lista di persone (600 circa) che hanno ottenuto la patente nautica senza rispettare la corretta procedura. Si tratta di Koulibaly, Ghoulam e Callejon, finiti nell'occhio del ciclone, in un caso che ha portato all'emissione di 31 avvisi di garanzia da parte della Procura di Napoli. I fatti, svelati dalle indagini dei carabinieri di Caserta, sono avvenuti tra il 2014 e il 2017 e coinvolgono ex funzionari o direttori della motorizzazione civile, direttori di scuola guida e faccendieri.



"Secondo gli inquirenti - scrive Gazzetta - Koulibaly e Ghoulam si sarebbero recati sul posto per sostenere la prova, ma se ne sarebbero poi andati senza essersi sottoposti all’esame. Callejon, invece, la patente se la sarebbe fatta recapitare direttamente a casa".