A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Enrico, legale esperto di diritto sportivo vicino alla SSC Napoli: "Se il giocatore non fosse ancora in grado di giocare a gennaio, allora la società potrà legittimamente chiedere una visita medica da parte del medico della Federazione nigeriana e qualora venga accertato che il giocatore non possa giocare la Coppa d'Africa senza rischi consistenti per la sua salute, allora la società potrebbe imporre al giocatore di non rispondere alla convocazione. Però, neppure il Napoli potrebbe utilizzare il giocatore per lo stesso periodo".