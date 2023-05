Ai microfoni di Sportitalia, il sindaco diGaetanoha parlato della sua fede calcistica tra passato e presente: "Da bambino ero tifoso dellama non seguivo molto il calcio. L’emozione e l’amore che sto provando in questo momento per il Napoli sono incomparabili. Io sono il sindaco dei napoletani e mai come in questo momento sono tifoso del Napoli e vicino alla squadra. Ho il piacere e dovere di tifare Napoli e la città che rappresento”.