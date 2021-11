Auguri di pronta guarigione a Osimhen. Il Napoli ha bisogno di te. Anche noi tifosi che apprezziamo il bel calcio ti aspettiamo presto in campo — Lapo Elkann (@lapoelkann_) November 22, 2021

Grande sportività, quella di. Il tifoso vip della Juventus ha pubblicato un tweet rivolto a, che dovrà stare fuori diverse settimane per la frattura allo zigomo sinistro: "Auguri di pronta guarigione a Osimhen. Il Napoli ha bisogno di te. Anche noi tifosi che apprezziamo il bel calcio ti aspettiamo presto in campo". L'attaccante ha avuto la peggio in uno scontro aereo con il difensore dell'Inter, Milan Skriniar: l'ex Lilla dovrà rimanere ai box per diverso tempo.