David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Juve? Ci sono giocatori di altissimo livello, si può studiare ma il giorno della partita poi magari fai un'altra cosa. Dobbiamo rimanere concentrati e pensare al nostro gioco, fare questa partita con la voglia e la qualità che abbiamo. I tifosi ci tengono molto? La Juve è una squadra fortissima, noi vogliamo uscire da questa situazione, nelle ultime 3-4 partite abbiamo dimostrato che vogliamo uscirne".



CUADRADO - "E' da un po' che giochiamo insieme in nazionale, è un po' come mio fratello, siamo tra i più vecchi della nazionale. Siamo sempre in contatto, gli auguro sempre il meglio per lui e la sua famiglia. Se gli faccio fare gol? Lui lo sa (ride, ndr). Aspettiamo domenica".