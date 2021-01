1









Ahi, Napoli. Senza Mertens - che tornerà in città solo lunedì - e chiaramente Osimhen. Il centravanti nigeriano, al ritorno in Italia, è risultato positivo al Covid e tutti si sono scatenati sulle immagini della festa organizzata nel luogo natio. Niente distanziamento e persone in festa, come se nulla stesse accadendo nel mondo. Per Osimhen, oltre alla reprimenda, un'altra brutta notizia: salterà certamente la gara di Supercoppa con la Juventus, in programma il 20 gennaio a Reggio Emilia. Come racconta Gazzetta, la sua inattività è lunga. E il giocatore deve ancora recuperare dal problema alla spalla...