Dopo il pareggio in Champions League contro il Barcellona, il Napoli torna in campo contro il Cagliari. Il nuovo allenatore, Calzona, potrebbe non avere a disposizione Victor Osimhen, che è tornato in campo dopo la Coppa d'Africa proprio nell'ultima gara. Come riportato dal Napoli nel report dell'allenamento: "Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggero stato influenzale accusato nella giornata di ieri". E' in dubbio quindi per Cagliari-Napoli. Guardando più in là, gli azzurri affronteranno la Juventus, match in programma domenica 3 marzo alle 20:45. Trattandosi di un'influenza, non dovrebbero esserci problemi per la presenza di Osimhen contro i bianconeri.